Nigeria, studenti universitari sequestrati da gruppo armato

ROMA – Nello Stato di Kaduna, nel nord della Nigeria, una università è stata assaltata da un gruppo di banditi armati che hanno sequestrato “diversi studenti”. Lo ha confermato al quotidiano locale The Standard il capo della polizia locale, Muhammad Jalige, assicurando “aggiornamenti” alle famiglie degli studenti il prima possibile. La Greenfield University, nella città di Kaduna, è un ateneo privato, considerato il più prestigioso dello Stato. In Nigeria il sequestro di studenti di ogni età è un fenomeno frequente e solitamente ne è responsabile la milizia jihadista di Boko Haram, sia a scopo di estorsione per finanziare le proprie attività, sia per avere ragazzi e ragazze da sfruttare come combattenti o per altre mansioni. Secondo l’emittente Bbc, il fenomeno è in crescita e da dicembre non meno di 800 giovani sono stati rapiti, oltre a insegnanti e personale scolastico. Dopo il recente attacco di Boko Haram a tre compound Onu, le Nazioni Unite avevano annunciato la sospensione delle operazioni umanitarie nel nord del Paese africano.

