In Sicilia torna l’open weekend per le vaccinazioni con AstraZeneca

PALERMO – Ritorna in Sicilia l’Open weekend per la vaccinazione con AstraZeneca. La Regione rilancia con un giorno in più con l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale nell’Isola: alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiungerà anche quella di domani, giovedì 22 aprile. Negli hub e centri di riferimento della Regione sarà possibile la vaccinazione con AstraZeneca per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In occasione dello scorso fine settimana sono state oltre 26mila le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nove province.