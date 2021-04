Roma, Valle Aurelia cambia volto: ristrutturazione “torri” Ater, centro prelievi e un nuovo parco

ROMA – Cambia lo skyline di Valle Aurelia. Le “torri” dell’Ater che caratterizzano dagli anni 80 la zona, con i loro rilievi grigio e rossi, a breve cambieranno pelle grazie a un intervento di ristrutturazione da parte dell’Ater, proprietaria degli edifici. L’intervento è stato annunciato questa mattina dall’assessore alla Casa e all’Urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, al termine della presentazione del giardino ristrutturato che si trova proprio all’interno del complesso dell’Ater oggetto della prossima ristrutturazione. Insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato anche inaugurato il nuovo centro prelievi.

ASSESSORE VALERIANI: “CAMBIEREMO QUESTO COLORE DA CIMITERO DEGLI EDIFICI”

I cinque imponenti edifici di circa 15 piani, a cui si deve aggiungere un sesto già totalmente rinnovato gli anni scorsi, cambieranno aspetto e colore. “Qui – ha spiegato Valeriani – interverremo con un nuovo cappotto termico, con la sostituzione degli infissi e con la coibentazione. I cantieri partiranno tra poco, su tutti gli edifici, perché questi palazzi aspettano da anni interventi straordinari. Al termine gli cambieremo anche colore che oggi è un po’ color cimitero“. Sul tema è intervenuto anche Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, presente anch’egli sul posto. “C’è stata una bella collaborazione tra Ater, Asl, Regione e chi vive qui – ha commentato Zingaretti – In tempi brevi siamo riusciti a fare qualcosa di importante che guarda al futuro. Per prima cosa con la telemedicina. E poi con un parco che sta dentro il ‘Progetto ossigeno’ con il quale puntiamo a piantare 6 milioni di alberi contro il cambiamento climatico. Questi edifici saranno ristrutturati con l’ecobonus, è il più grande investimento di questo tipo in Italia a livello pubblico”.

IL RINNOVO DEL CENTRO PRELIEVI CON LA TELEMEDICINA

L’investimento da parte della Regione Lazio, della Asl Rm1 e dell’Ater nel quartiere Valle Aurelia comprende anche il rinnovo del centro prelievi già esistente in uno dei palazzoni Ater con una spesa di 150mila euro, più l’adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrico, di climatizzazione e antincendio, oltre che per opere di efficientemente energetico. Gli interventi eseguiti da Ater hanno riguardato il rifacimento delle coperture, il rinnovo degli infissi, la modifica della scala interna e l’adeguamento dell’impianto di trattamento dell’aria. Il presidio torna così ad avere una seconda vita, rivolgendosi all’utenza del Distretto 13 che ha oltre 130mila abitanti, per il 22% ultrasessantacinquenni. All’interno ci sono a lavoro 12 medici specialisti (più altri a consulenza), 1 coordinatore infermieristico, 8 infermieri e terapisti della riabilitazione. I servizi offerti sono stati potenziati e forniscono: assistenza medico specialistica, infermieristica e riabilitativa per pazienti non deambulanti; Assistenza Domiciliare (CAD); Centro prelievi; Sportello polifunzionale (scelta e revoca del MMG, registrazione esenzioni ticket) – CUP; Sorveglianza sanitaria HIV e vaccinazioni antiepatite B. Fiore all’occhiello della struttura è il nuovo servizio Teleriabilitazione e Teleassistenza, una svolta innovativa nell’integrazione tra territorio e ospedale. Sarà infatti possibile garantire da remoto e on line, per un numero maggiore di pazienti, la continuità e l’efficacia di cure riabilitative (trattamenti neuromotori, recupero, rinforzo muscolare, coordinazione motoria) grazie ad un apposito kit e al coinvolgimento dei caregiver.

UN NUOVO PARCO CON AREE GIOCHI E PIC NIC

A questi interventi, infine, si aggiungono quelli di riqualificazione del parco di Valle Aurelia eseguiti da Ater con un investimento di 315mila euro. Tra i lavori eseguiti sull’area verde, dopo la bonifica di masserizie e materiali abbandonati, la messa a dimora di alberature e di un piccolo uliveto, la realizzazione di un’area giochi, di un campo da basket e calcio e percorsi fitness. Sono state, infine realizzate aree pic nic, un’area cani, camminamenti con staccionate e un nuovo impianto di illuminazione di tutto il parco. All’inaugurazione erano presenti anche Andrea Napoletano, direttore generale di Ater Roma, Angelo Tanese, direttore Generale della ASL Roma 1, ed Eriprando Guerritore, commissario straordinario Ater.