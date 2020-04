Tg Lazio, edizione del 21 aprile 2020

CORONAVIRUS: NEL LAZIO 80 NUOVI CASI, 14 DECESSI E 29 GUARITI

Nel Lazio sono 80 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 14

i decessi, 29 i pazienti guariti mentre escono oggi dalla

sorveglianza in 17.993. I numeri sono emersi durante la

videoconferenza odierna della task-force regionale per il

Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’,

Alessio D’Amato. “Ci manteniamo sotto i 100 casi per il terzo

giorno consecutivo e con un trend al 1,3%- ha spiegato

l’assessore- Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa.

Inoltre stiamo aumentano i controlli sulle RSA e sulle strutture

socio-assistenziali private accreditate”.

CORONAVIRUS. REGIONE LAZIO: CONSEGNATI 210 VENTILATORI POLMONARI

Sono stati consegnati questa mattina 210 ventilatori

polmonari per la respirazione assistita a 30 strutture del

Servizio Sanitario del Lazio. Le dotazioni sono state reperite

grazie alla cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, a seguito dell’emergenza sanitaria da

Covid-19 e andranno a incrementare i dispositivi gia’ presenti

nelle terapie intensive regionali. Grazie alla Cooperazione

Internazionale e’ possibile fare rete a livello mondiale- ha

spiegato l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio

D’Amato- Non possiamo che essere felici per questa partnership”.

ROMA COMPIE 2.773 ANNI, RAGGI: COMPLEANNO DIVERSO DAL SOLITO

La Capitale d’Italia compie 2.773 anni. Uno dei compleanni piu’

anomali per la Citta’ eterna svuotata da cittadini, turisti e

lavoratori a causa dell’emergenza coronavirus. Tuttavia,

l’emergenza rende anche unica l’occasione per poterla ammirare in

tutta la sua essenza. “Quest’anno sara’ un compleanno un diverso

dal solito- ha detto al sindaca Virginia Raggi- Con queste

bellissime immagini di Roma vogliamo lanciare un messaggio di

speranza e di coraggio a tutti gli italiani: insieme ce la

faremo, supereremo anche questo momento difficile”.

CORONAVIRUS, CAMPIDOGLIO: CAMPI ROM A RISCHIO MA DA ASL NO TAMPONI

“Focolai nei campi rom? Il rischio e’ concreto, ma a quanto fa

sapere le asl l’applicazione dei protocolli sara’ quella

standard, i tamponi verranno effettuati solo in casi

particolari”. Ad affermarlo e’ il vicecapo di Gabinetto con

delega alla Sicurezza e alla Protezione civile di Roma Capitale,

Marco Cardilli a proposito della gestione dell’emergenza covid

nei campi nomadi. Cardilli ha quindi confermato che al momento i tamponi non si faranno a scopo preventivo ma solo contenitivo. Nel caso dello scoppio di focolai, comunque, e’ stato assicurato

che l’effettuazione sarebbe immediata e diffusa”.