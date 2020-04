In Calabria stanziato un milione di euro per il settore vitinicolo

REGGIO CALABRIA – “Con lo sblocco di oltre un milione di euro la Regione garantisce una boccata d’ossigeno al settore vitinicolo”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, garantendo l’impegno assunto nei giorni scorsi con i produttori regionali, allarmati dall’emergenza sanitaria.

“Stiamo accelerando anche l’iter delle procedure di liquidazione” ha aggiunto Gallo. Sul portale istituzionale www.regione.calabria.it, è stata pubblicata la graduatoria definitiva della misura relativa agli investimenti dell’Ocm vino, annualità 2019/2020. Dal lavoro di istruttoria effettuato dal dipartimento Agricoltura sono risultate essere ammissibili 37 domande, per un importo totale di 1.154.143,93 euro. Le aziende in graduatoria potranno usufruire dell’opportunità offerta dal decreto ministeriale dello scorso 31 marzo, per variare i tempi di realizzazione del progetto, trasformando lo stesso da annuale in biennale. Tra l’altro le aziende avranno anche la possibilità di chiedere l’anticipazione, previo rilascio di una garanzia fideiussoria, secondo le istruzioni operative trasmesse da Agea.

