Ue, Amendola: “Ora ‘Whatever it takes’ lo devono dire i 27 governi”

ROMA – Questa volta “Whatever It Takes”, ‘qualunque scelta a qualunque costo’, lo devono dire i governi dei 27 paesi europei, dando il via libera a un piano per la ripresa che guardi al mercato, all’economia reale, alle imprese e al mondo del lavoro”. Così Enzo Amendola, ministro agli Affari europei, nella videointervista all’agenzia Dire.

Lo spunto è anzitutto il Consiglio europeo in programma giovedì, con in agenda una risposta comune alla pandemia di Covid-19 e alla crisi economica e sociale: “Chiederemo con forza che tra le proposte già avanzate dall’Eurogruppo si dia vita e sia dia mandato al Recovery Fund, un fondo che serve per sostenere l’economia reale, le imprese e il mondo del lavoro” dice Amendola, e sottolinea: “Sappiamo che la crisi è molto grave”. Secondo il ministro, la Commissione Ue ha fatto “scelte importanti”, in contrasto con ciò che fino a poche settimane fa sembrava “scolpito sulla pietra”. “Ha deciso di sosospendere il Patto di stabilità con la General Escape Clause, ha alzato le possibilità per gli aiuti di Stato e ha creato anche il fondo Sure per la disoccupazione in Europa” spiega Amendola. Convinto che giovedì sia necessario, e l’Italia lo chiederà “con forza, di aprire una strada nuova”.

“Si cita Mario Draghi ma questa volta ‘Whatever It Takes’ lo devono dire i governi, facendo scelte che siano ambiziose, come il Recovery Fund” sottolinea Amendola. “Se si partirà con questa nuova strada la Commissione avrà un ruolo molto importante; i Ventisette devono dimostrare allora di sostenerla e di essere pronti a fare ‘qualsiasi scelta a qualunque costo’ dinanzi ai mercati e all’economia reale di un mercato europeo che è integrato e interconnesso”.