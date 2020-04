Rinviato al 2021 il concerto di Paul McCartney a Napoli

NAPOLI – Il concerto di Paul McCartney, in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, “sarà rinviato al 2021”. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24.

Quella partenopea sarebbe stata la prima delle due tappe italiane del tour Freshen up.

