Mondiali di atletica indoor, infinita Battocletti: è oro nei 3000 metri

ROMA – Infinita Nadia Battocletti. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia.
Nadia davvero fantastica ❤️#Battoclettipic.twitter.com/dl523woKsV— Paola (@ladolcejuve) March 21, 2026
Un trionfo da fuoriclasse che l’ha resa regina del mezzofondo anche a livello globale. Davanti a tutte in una gara tattica, gestita alla perfezione, fino all’entusiasmante volata che l’ha incoronata in 8:57.64 nei confronti della statunitense Emily Mackay (8:58.12) e dell’australiana Jessica Hull (8:58.18).
Fuori dal podio le temute etiopi, con Aleshign Baweke quarta (9:00.26) e la campionessa uscente Freweyni Hailu sesta (9:02.41) dopo una caduta poco prima di metà gara.
“È UNA DELLE PIÙ GRANDI IMPRESE DELLA MIA CARRIERA”
“E’ stata una gara folle, come danzare nel caos. Sì, è una delle più grandi imprese della mia carriera. Pista, cross, strada, adesso le indoor… ora mi metto anche a nuotare”, ha detto nel post gara.
(Foto Fidal)