sabato 21 Marzo 2026

La ‘iena’ Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: “Prima di Amanda avevo scelto di congelare gli ovuli”

"Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno", ha detto la giornalista

Data pubblicazione: 21-3-2026 ore 19:10Ultimo aggiornamento: 21-3-2026 ore 19:10

ROMA – “Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce“. Ospite a Verissimo, la ‘iena’ Nina Palmieri si è raccontata tra maternità e amore per la figlia nata nel 2017.

Parlando della maternità, arrivata a 41 anni, la giornalista ha spiegato di aver inizialmente scelto di congelare gli ovuli. “Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. Ho pensato però che se mi fosse venuto il desiderio di diventare mamma e non ci sarei riuscita in futuro, l’avrei vissuto con tristezza e ansia”.

Col tempo, però, è arrivata una sorpresa inattesa: la gravidanza. “Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle. Conoscevo il papà di Amanda da pochissimo tempo, quando ho scoperto di essere incinta. Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno“.

(Foto da Instagram)

Leggi anche

A Verissimo Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta e il coraggio e l’esempio di Gisèle Pelicot

di Redazione

A Cinecittà al via le riprese della serie di Assassin’s Creed targata Netflix

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»