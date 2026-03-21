La ‘iena’ Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: “Prima di Amanda avevo scelto di congelare gli ovuli”

ROMA – “Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce“. Ospite a Verissimo, la ‘iena’ Nina Palmieri si è raccontata tra maternità e amore per la figlia nata nel 2017.

Parlando della maternità, arrivata a 41 anni, la giornalista ha spiegato di aver inizialmente scelto di congelare gli ovuli. “Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. Ho pensato però che se mi fosse venuto il desiderio di diventare mamma e non ci sarei riuscita in futuro, l’avrei vissuto con tristezza e ansia”.

Col tempo, però, è arrivata una sorpresa inattesa: la gravidanza. “Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle. Conoscevo il papà di Amanda da pochissimo tempo, quando ho scoperto di essere incinta. Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno“.

(Foto da Instagram)