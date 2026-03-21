sabato 21 Marzo 2026

Milano-Sanremo, rimonta e volata di Pogacar: storica vittoria per il ciclista sloveno

Niente da fare per il britannico Thomas Pidcock che si è dovuto arrendere in volata, proprio sul traguardo

Data pubblicazione: 21-3-2026 ore 17:29Ultimo aggiornamento: 21-3-2026 ore 17:44

ROMA – La prima storica volta di Tadej Pogacar. Al campione sloveno vincitore di tutto mancava la Milano-Sanremo. Da oggi non più. Un successo che ha voluto a tutti i costi, prima con una epica rimonta nei confronti dei fuggitivi dalle ultime posizioni a causa del coinvolgimento in una caduta di gruppo, poi con uno sprint incredibile quasi fosse un velocista.

Niente da fare per il britannico Thomas Pidcock che si è dovuto arrendere in volata, proprio sul traguardo, alla voglia di Pogacar di scrivere un altro capitolo straordinario della sua carriera. La Classicissima inseguita per una vita ora è in bacheca.

(Foto e video da X @Milano_Sanremo)

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