Milano-Sanremo, rimonta e volata di Pogacar: storica vittoria per il ciclista sloveno

ROMA – La prima storica volta di Tadej Pogacar. Al campione sloveno vincitore di tutto mancava la Milano-Sanremo. Da oggi non più. Un successo che ha voluto a tutti i costi, prima con una epica rimonta nei confronti dei fuggitivi dalle ultime posizioni a causa del coinvolgimento in una caduta di gruppo, poi con uno sprint incredibile quasi fosse un velocista.
Niente da fare per il britannico Thomas Pidcock che si è dovuto arrendere in volata, proprio sul traguardo, alla voglia di Pogacar di scrivere un altro capitolo straordinario della sua carriera. La Classicissima inseguita per una vita ora è in bacheca.
(Foto e video da X @Milano_Sanremo)