Referendum, non hai la tessera elettorale? Online si può scaricare un attestato di voto sostitutivo

ROMA – In occasione della prossima consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo coloro che non hanno la tessera elettorale (ad esempio perché smarrita, rubata o deteriorata), o che hanno esaurito gli spazi delle timbrature o hanno cambiato indirizzo e non sanno in che sezione votare, potranno scaricare online un Attestato di voto Sostitutivo e recarsi direttamente con questo al seggio per votare. In via straordinaria, infatti alcuni Comuni consentono l’uso di un attestato sostitutivo, valido solo per questa tornata elettorale e non per quelle successive.

Sul sito del vostro Comune di residenza è possibile informarsi se il servizio di rilascio dell’attestato sostitutivo di voto è attivo.

Ad esempio il servizio è attivo sul portale di Roma Capitale alla pagina dedicata ai “Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online“. Si dovrà cliccare sul bottone “Accedi al Servizio” e poi seguire le istruzioni fino a selezionare, tra le opzioni, quella relativa all’”Attestato Sostitutivo Elettorale”. Per accedervi il cittadino dovrà autenticarsi tramite verifica della propria identità digitale (con le credenziali SPID, CIE o CNS). Potranno richiedere online l’attestato sostitutivo della tessera elettorale i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale, sia i residenti sia coloro che sono iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (Aire) di Roma che abbiano esercitato l’opzione per votare a Roma.

L’attestato sostitutivo può essere richiesto, online, esclusivamente per se stessi e in nessun modo per terzi. L’attestato sarà emesso in formato Pdf in modalità completamente gratuita; sarà numerato in modo da associare il numero dell’attestato all’elettore e recherà l’indicazione a stampa, o timbro digitale, del sindaco di Roma Capitale ed avrà validità esclusivamente per questa consultazione referendaria e la sua emissione non varrà come richiesta automatica di una nuova tessera elettorale (tessera che, ad esempio in caso di smarrimento, se ritrovata potrà quindi essere di nuovo utilizzata in una tornata elettorale successiva) né impedirà la possibilità di richiedere o utilizzare una tessera elettorale (il cittadino quindi, se lo riterrà, potrà comunque chiederla secondo le modalità previste e recarsi a votare con la tessera e non con l’attestato scaricato online).