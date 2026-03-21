sabato 21 Marzo 2026

A Verissimo Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta e il coraggio e l’esempio di Gisèle Pelicot

Sabato 21, alle ore 16.30 e domenica 22 marzo, alle ore 16.00, su Canale 5

Data pubblicazione: 21-3-2026 ore 14:32Ultimo aggiornamento: 21-3-2026 ore 14:32

ROMA – Torna un weekend in compagnia di Verissimo, il programma si Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30 intervista ritratto per Jasmine Trinca, attrice di grande talento al cinema con il film “Gli occhi degli altri”. Reduce dai successi ottenuti nelle ultime Olimpiadi di “Milano Cortina” prima intervista a Verissimo per la super campionessa di snowboard Michela Moioli. Inoltre, saranno ospiti con i loro racconti di vita: la cantante Giusy Ferreri, la iena Nina Palmieri e Pierpaolo Pretelli. Infine, lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin che in appello è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi.

Domenica alle ore 16.00 a Verissimo il talento e il tratto umano di Sal Da Vinci, trionfatore dell’ultimo Sanremo con il brano, già tormentone, “Per sempre sì”. E sempre freschi della loro partecipazione alla kermesse sanremese saranno ospiti due artisti molto amati: Raf ed Ermal Meta.

Un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero: Silvia Toffanin intervisterà Gisèle Pelicot, la donna narcotizzata per anni dal marito per poi farla stuprare da oltre cinquanta uomini. Ora Gisèle, diventata un esempio di coraggio per tante donne, ha raccontato il suo percorso di rinascita nel libro “Un inno alla vita”. Inoltre, spazio ai mitici professori di “Amici”: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che proprio questo sabato tornano con la nuova edizione del serale del talent di Maria De Filippi. Infine, la richiesta di giustizia di Loredana e Manuela, rispettivamente, mamma e sorella di Margaret Spada, la ragazza scomparsa nel novembre del 2024 per un banale intervento di rinoplastica.

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