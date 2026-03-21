Laura Pirovano regina della discesa: l’azzurra campionessa in Norvegia: “Nemmeno nei sogni, è incredibile”

ROMA – E’ Laura Pirovano la regina della discesa femminile. L’azzurra ha vinto a Kvitfjell, in Norvegia, nell’appuntamento finale della stagione dello sci alpino, ma soprattutto ha conquistato la Coppa di specialità.

‘Lolli’ non smette più di vincere e, dopo lo splendido uno-due in Val di Fassa che ha infranto un tabù che sembrava implacabile, ha centrato quindi il terzo successo di fila, nel primo giorno in cui ha vestito il pettorale di leader della classifica di specialità. Un pettorale che ora resterà con lei fino al prossimo autunno: Pirovano è regina della discesa libera con 536 punti ed un margine di 83 punti sulla tedesca Emma Aicher e di 123 sulla campionessa olimpica Breezy Johnson, oggi seconda alle sue spalle. E’ il terzo trionfo consecutivo, in un marzo letteralmente magico per Pirovano che conquista il globo di cristallo, succedendo a Federica Brignone, detentrice del trofeo.

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Pirovano è la quarta italiana a vincere il trofeo dopo Isolde Kostner (due volte, 2001 e 2002), Sofia Goggia (quattro volte, 2018, 2021, 2022 e 2023) e appunto Brignone (2025). Perchè ora la ventottenne trentina di Spiazzo Rendena sa solo vincere: 1’30″85 il tempo che strozza la gioia di Johnson, seconda a 0″15, con la teutonica Kira Weidle Winkelmann terza a 0″25. Ai piedi del podio, è quarta Ariane Rädler (+0″29) che precede a sua volta una Emma Aicher (+0″37) che vede svanire la possibilità del sorpasso ai danni dell’azzurra. Più che buona la prova di Nicol Delago che è settima a 0″51, mentre Sofia Goggia è nona a 0″81, separata dall’altra azzurra da Cornelia Hütter, ottava. Appena oltre la top ten, Nadia Delago è undicesima a 0″95, scivola invece oltre la zona punti Elena Curtoni, 21esima. Le finali di Coppa del Mondo proseguono domenica 22 marzo con il superG.

“NEMMENO NEI SOGNI, E’ INCREDIBILE”

“Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa- sorride- Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolte le parole, oggi è davvero incredibile. Al traguardo sono crollata in lacrime. In partenza ero tesa, in gara non mi sentivo perfetta e le prove non erano andate bene. Avevo quasi paura a guardare il risultato perchè non mi aspettavo nulla e poi quando ho visto… è stato devastante. Non sapevo del risultati di Aicher, avevo solo visto la gara di Weidle e mi dicevo che sarebbe stata dura. E’ incredibile – credo sia l’aggettivo migliore – perchè sono passata dall’essere sempre lì ma mai abbastanza vicina, a collezionare risultati che avrei mai immaginato, come questa coppetta. Non era nemmeno nei miei sogni. Tre podi e tutte vittorie: forse tra qualche giorno troverò le parole per esprimere tutto questo. Intanto- conclude Pirovano- oggi ho fatto un bel regalo di compleanno a mio papà”.