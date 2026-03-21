Tragedia a Milano, morti due giovani in moto: avevano 20 e 23 anni

ROMA – Due giovani di 20 e 23 anni sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto a Milano. Il violento impatto si è verificato intorno alle 4 in viale Mugello, coinvolgendo la motocicletta su cui viaggiavano le vittime e un’auto.

Il conducente della vettura, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

INDAGINI SULLA DINAMICA

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia locale, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.