sabato 21 Marzo 2026

Tragedia a Milano, morti due giovani in moto: avevano 20 e 23 anni

Scontro nella notte in viale Mugello, ferito un automobilista di 61 anni

Data pubblicazione: 21-3-2026 ore 10:01Ultimo aggiornamento: 21-3-2026 ore 10:51

ROMA – Due giovani di 20 e 23 anni sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto a Milano. Il violento impatto si è verificato intorno alle 4 in viale Mugello, coinvolgendo la motocicletta su cui viaggiavano le vittime e un’auto.

Il conducente della vettura, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

INDAGINI SULLA DINAMICA

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia locale, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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