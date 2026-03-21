L’oroscopo di sabato 21 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata valida per mettere in chiaro tante cose. Il dialogo non è facile con una persona che frequenti da tempo. Dovrai rinunciare a qualcosa a tuo favore!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Evita di diventare ansioso per un nonnulla. Non possiamo dire che si tratta di una giornata brutta o inconcludente. In amore non farti pregare, e se c’è una persona che ti piace vai avanti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Fortissimo il desiderio d’amare! Sei assolutamente vincente in amore e con il partner giusto al tuo fianco potresti programmare un evento, convivenze e matrimoni, figli, dipende dall’età.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Ogni tanto ti sembra di essere sopraffatto dagli eventi, di non riuscire a finire tutto quello che ha in mente. Oggi sarai distratto, malinconico.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Hai una grande carica, una splendida capacità di intuire le situazioni migliori, portarle avanti senza alcun problema. Giornata serena.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Una bella novità può rendere questa giornata gradevole. Per l’amore, sono certo che avrai molte frecce al tuo arco.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
La situazione amorosa è sicuramente in ascesa. Discutere o polemizzare con una persona nata sotto il tuo stesso segno sarà più facile. Non sottovalutare un consiglio prezioso.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Mattinata sotto tono. Questioni legali, attenzione alle carte.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Entro qualche settimana può nascere o rinascere un amore. Cerca di stare con amici simpatici, hai bisogno di buona energia.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata piena di cose da fare: non sarà difficile trovare una bella energia che ti coinvolgerà anche nel corso dei prossimi giorni. E’ importante adesso fare e pianificare azioni vincenti.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata spumeggiante, con vari momenti di soddisfazione e di discreta armonia con le persone che ti vogliono bene. I sentimenti diventano importanti, ascesa sociale.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Questa sera potrai agire liberamente in amore. Ti puoi lanciare in nuove iniziative sportive. Molto favoriti gli sport di squadra, calcio e calcetto.