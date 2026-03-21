Meteo, le previsioni di sabato 21 marzo 2026

ROMA – L’Italia si prepara a una giornata all’insegna della variabilità, con nuvole alternate a schiarite anche ampie su diverse regioni. Il quadro generale resta dinamico, ma senza fenomeni diffusi e persistenti almeno nelle prime ore.

INSTABILITÀ IN AUMENTO AL NORD

Nel corso del pomeriggio è atteso un aumento dell’instabilità sulle aree alpine e prealpine del Triveneto. I fenomeni tenderanno poi a estendersi in serata anche verso Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a partire dai 1200-1300 metri di quota.

POSSIBILI PIOGGE TRA APPENNINO E PIANURE

Qualche fenomeno locale potrà svilupparsi anche lungo l’Appennino settentrionale, in particolare tra la Liguria di Levante, l’Emilia occidentale e l’alta Toscana. Non si escludono inoltre deboli piogge sulle fasce pedemontane di Veneto e Lombardia e, entro sera, anche su alcune aree pianeggianti del Piemonte.

TEMPERATURE E VENTI

Le temperature non faranno registrare variazioni significative, con al più una lieve diminuzione al Nord. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, generalmente deboli, ma con possibili rinforzi locali.

MARI POCO MOSSI

I mari si presenteranno in prevalenza poco mossi su tutti i bacini, senza particolari criticità previste.

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