La Lombardia investirà 4 miliardi di euro per creare ospedali ‘moderni’

MILANO – La Regione Lombardia metterà in campo un piano di investimenti da 4 miliardi di euro per realizzare nuovi ospedali “connessi con il territorio, che saranno un riferimento per la sanità moderna”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso dell’illustrazione del piano programmatico durante la seduta di Consiglio a Palazzo Pirelli.

Vogliamo una Lombardia al servizio dei cittadini, perché in una situazione globale di policriticità a rapida diffusione e ad alto impatto, dobbiamo rivoluzionare il modo di concepire l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, programmando un futuro pronto a rispondere a tutti i bisogni e- aggiunge il governatore- lavorando in primo luogo sulla prevenzione”.

Fondamentale per Fontana è poi “lo sviluppo del sistema sociosanitario, un’eccellenza su cui concentreremo le risorse finanziarie e gestionali perché sia sempre più vicino ai cittadini: andremo avanti dunque con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative Territoriali, ma anche con l’estensione di tele monitoraggio e telemedicina“. Sfide fondamentali anche la riduzione delle liste d’attesa su cui il governatore vuole andare avanti, e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso.