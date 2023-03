Tg Ambiente, edizione del 21 marzo 2023

IPCC ONU: POSSIBILE FERMARE CATASTROFE CLIMA MA AGIRE ORA

Non ci sono dubbi. Le emissioni di gas serra di origine umana alimentate dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili stanno provocando il caos sul pianeta ma possiamo ancora fare qualcosa per affrontare, frenare e mitigare l’emergenza climatica in atto. E’ possibile, ma dobbiamo agire ora, questo è il decennio decisivo, poi sarà troppo tardi e più avanza il riscaldamento più sarà difficile intervenire. Lo ribadisce l’Onu nel rapporto di Sintesi dell’Ipcc, lavoro che conclude la pubblicazione del Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici del Gruppo di studio delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici. E’ imperativo smettere subito di usare i combustibili fossili, avviare e finanziare politiche di adattamento, soprattutto per le aree più vulnerabili, e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, mantenendo vivo il target di Parigi di +1,5 gradi. Si può fare, ma “nonostante i progressi ci sono lacune nelle misure di adattamento che agli attuali tassi di attuazione aumenteranno”, mentre restano “divari tra le emissioni previste dalle politiche in atto e gli impegni assunti a livello nazionale” mentre “i flussi finanziari non raggiungono i livelli necessari”.

TERNA LANCIA HYPERGRID, RETE SOSTENIBILE PER RINNOVABILI

Una rete ad alta tecnologia e a ridotto impatto, è Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua (High Voltage Direct Current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica sbottigliando le aree di produzione delle rinnovabili in Italia, congestionate a causa della concentrazione in aree detereminate. Questa la principale novità introdotta dal Piano di Sviluppo 2023 di Terna, che in aggiunta agli interventi di sviluppo già previsti ha pianificato cinque nuove dorsali elettriche, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile, il tutto per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro. Si tratta di un’imponente operazione di ammodernamento di elettrodotti già esistenti sulle dorsali Tirrenica e Adriatica della penisola e verso le isole che prevede nuovi collegamenti sottomarini a 500 kiloVolt, elemento, che rappresenta una novità assoluta per l’azienda. Con Hypergrid sarà possibile aumentare la magliatura e la resilienza della rete e raddoppiare la capacità di scambio tra zone di mercato, passando dagli attuali 16 GigaWatt a oltre 30 GW. In aggiunta, lo sviluppo delle dorsali in corrente continua consentirà di minimizzare il consumo di suolo e l’impatto sul territorio riutilizzando tracciati esistenti.

AL VIA CON DUCATI ED ENEL CAMPIONATO MONDIALE MOTO E

Lancio ufficiale per il 2023 Fim Enel Moto E World Championship, una nuova era per la competizione elettrica delle due ruote da grand prix che guadagna lo status di Campionato del Mondo, corre più corse in più Paesi che mai e dà il benvenuto a un nuovo produttore: Ducati. La casa di Borgo Panigale è fornitore ufficiale unico del Campionato del Mondo FIM Enel Moto E. Un’eccellenza italiana, radicata nel cuore della Motor Valley, che ha raccolto la sfida tecnologica della mobilità elettrica su due ruote che può ora contare sul know how, l’innovazione e la sostenibilità di un binomio unico del Made in Italy: quello formato da Enel e Ducati. Enel X Way è invece official Smart Charging Partner del campionato, fornendi due sistemi di ricarica integrati in una micro-rete completamente sostenibile che include anche una serie di sistemi di accumulo di batterie e pannelli solari. Il circuito di Vallelunga ha ospitato la presentazione ufficiale in vista della competizione che inizierà a maggio. “Stiamo seguendo la strada giusta ed è importante fornire gli strumenti adatti all’industria per sviluppare nuove tecnologie”, spiega Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna. Con la V21L “abbiamo voluto sfidare i limiti del settore puntando a creare la moto elettrica più performante mai realizzata per la pista”, aggiunge Claudio Domenicali, ceo di Ducati, “soprattutto, abbiamo voluto sviluppare le competenze interne dell’azienda per essere pronti quando la tecnologia delle batterie consentirà di realizzare una moto stradale elettrica con tutte le caratteristiche che contraddistinguono una Ducati”. Aggiunge e conclude Francesco Starace, ceo di Enel: “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta partner del Fim Enel Moto E World Championship e di avere con noi in questa avventura un’altra eccellenza italiana come Ducati. Il mondo del motorsport offre la cornice ideale per integrare e testare tecnologie di ricarica all’avanguardia che possono poi essere applicate alla mobilità di tutti i giorni, supportando l’elettrificazione dei trasporti, che è un elemento chiave per garantire la transizione energetica”.

CENTRO RICERCA IN EX CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL DI AUGUSTA

Nuova vita per l’ex centrale termoelettrica di Augusta, a Siracusa: Enel, Cnr e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia hanno inaugurato un innovativo Centro di Ricerca all’interno dell’area, dove è stato realizzato anche un nuovo impianto fotovoltaico da 1,5 MegaWatt. Il nuovo centro di ricerca è a disposizione dei ricercatori dell’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia ‘Nicola Giordano’ del Cnr e del Parco Scientifico. La struttura sarà dedicata in particolare alle bonifiche sostenibili e ad azioni di mitigazione degli impatti ambientali di impianti e infrastrutture per la generazione di energia ad esse collegati. Le tecnologie elaborate saranno anche oggetto di applicazione in luoghi di interesse Enel. L’obiettivo è dar vita a un centro di eccellenza grazie a dotazioni di strutture e tecnologie e alla possibilità di effettuare studi replicando in laboratorio condizioni sito specifiche. In questo modo le parti potranno fornire nuove soluzioni per supportare la transizione in corso nel settore energetico a livello internazionale, un ambito di ricerca interdisciplinare dall’alto potenziale scientifico, sociale ed economico. Il nuovo impianto fotovoltaico realizzato da Enel Green Power utilizza moduli fotovoltaici di ultima generazione prodotti nella fabbrica di Catania 3Sun.