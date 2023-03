Valditara: “Nessuno spazio nelle scuole per chi ha un atteggiamento ambiguo nei confronti della criminalità o di organizzazioni mafiose”

ROMA – “Non ci potrà mai essere spazio nelle scuole per chi ha un atteggiamento ambiguo nei confronti della criminalità o addirittura di organizzazioni mafiose“. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi a Venezia con il presidente di Regione Veneto Luca Zaia e con l’Istituto di Istruzione Superiore Algarotti per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In collegamento con oltre 60 scuole superiori della regione, Valditara ha “sottolineato l’importanza della legalità, la necessità di coltivare la cultura dei doveri e non solo dei diritti, il principio di responsabilità per cui ciascuno è chiamato a rispondere di ciò che fa, il rispetto dell’autorità legittima e democratica”, ha scritto ancora su Twitter. “La legalità è il vero nemico della mafia e deve crescere nelle famiglie e nelle scuole: ripristinare la cultura del rispetto verso i docenti, gli studenti e verso i beni pubblici- ha aggiunto- Combattere contro la sopraffazione e la violenza rappresentata dal bullismo significa affermare i principi della legalità”.

