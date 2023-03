‘Christian 2’, il cast: “Libero arbitrio? oggi solo troppe opinioni”

ROMA – Christian è tornato. Un nuovo regno e nuovi miracoli lo attendono nella seconda stagione della serie. Dal 24 marzo su Sky e in streaming su Now, il supernatural-crime drama ha come protagonista Edoardo Pesce nei panni del “santo picchiatore” – romantico e sognatore – cui è toccato in sorte, suo malgrado, il più impensabile dei doni – le stimmate – e con esso il peso del potere (e delle responsabilità) del supereroe.

RIASSUNTO DELLA PRIMA STAGIONE DI ‘CHRISTIAN’

La prima stagione ha fatto conoscere Christian al pubblico. Qui era solo lo scagnozzo di un boss della Roma di periferia. Un uomo che ha sempre vissuto facendo il picchiatore nel suo quartiere, l’immaginario Città-Palazzo, fino a quando la comparsa delle stimmate su quelle mani un tempo usate per regolare i conti in nome del boss non gli stravolgerà la vita, facendolo passare da piccolo delinquente a dispensatore di miracoli. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si mette Matteo, un diffidente postulatore del Vaticano dai metodi indubbiamente poco ortodossi, interpretato da Claudio Santamaria che torna anche nella seconda stagione. Insieme a loro anche Silvia D’Amico nei panni di Rachele, ex tossica dal passato doloroso, miracolata da Christian e rinata a nuova vita, Antonio Bannò in quelli di Davide, erede dell’impero di Lino, il vecchio boss della zona, Francesco Colella nel ruolo di Tomei, il losco veterinario del quartiere, Gabriel Montesi è l’amico della compagnia di Christian, Penna, Giulio Beranek e Ivan Franek ancora nei panni – rispettivamente – del carismatico Biondo e di Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian. Nei nuovi episodi anche Romana Maggiora Vergano, di nuovo nei panni di Michela, nella prima stagione morta e risorta per mano di Christian.

I NUOVI EPISODI DI ‘CHRISTIAN’

In ‘Christian 2’ l’”utopia coatta” promessa da Christian ai suoi – il riscatto di un intero quartiere, una comunità in cui regnino uguaglianza, condivisione e rispetto degli altri – diventa realtà non senza problemi nei nuovi 6 episodi della “serie dei miracoli”, diretti da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo, nonché fra gli sceneggiatori della seconda stagione) che vede due debutti assoluti nel cast: quello di Laura Morante, che interpreta la Nera, misteriosa entità eterea che entrerà in gioco per disturbare i piani del Biondo, e quello di Camilla Filippi nei panni di Esther, un’outsider di Città-Palazzo che non sembra vivere bene la presenza di Christian e che intreccerà con Matteo un legame profondo. “Oggi un vero miracolo sarebbe l’Ama. Vedere Roma pulita, almeno un po’. Poco tempo fa sono stato a Londra, era così pulita da sembrare una scenografia di Cinecittà”, ha detto Pesce all’agenzia Dire. “Anche vedere realizzate tutte queste utopie (riconoscimento dei diritti, condivisione e rispetto per gli altri, ndr)”, ha aggiunto Silvia D’Amico. Per Camilla Filippi “il vero miracolo sarebbe se le persone smettessero di essere più individualiste e pensassero di più alla collettività”.

Fra diseredati ed esseri sovraumani, incredulità, ironia e cinismo, Città-Palazzo diventa il palcoscenico di un insolito, mistico colpo di stato che nei nuovi episodi porterà alla creazione di un utopico nuovo regno. In cui l’uguaglianza, la condivisione e il rispetto degli altri siano i valori fondanti di una comunità che con la morte di Lino ha ricominciato a sperare e che ha ora in Christian un nuovo punto di riferimento. Ma c’è anche l’utopia, per sperare in un mondo migliore, e il libero arbitrio: da sempre un tema discusso che porta con se più domande che risposte. Tra guerre e diritti negati (come il mancato riconoscimento all’anagrafe dei figli delle coppie Lgbt) “più che di libero arbitrio parlerei di libere opinioni, tutti dicono la propria”, ha detto Pesce. “Il libero arbitrio dovrebbe essere dei genitori”, ha dichiarato Santamaria. Per l’attore e Morante (che nella serie omaggia Tim Burton) siamo davanti alla “libertà di coercizione”.

La seconda stagione non ha ancora debuttato su Sky e già si parla del futuro. “Siamo al lavoro sulla terza stagione di ‘Christian’”, hanno annunciato Lodovichi e Valerio Cilio (headwriter) all’agenzia Dire. “Ogni volta che finisce una stagione – hanno concluso – ci diciamo di fare una cosa più semplice ma alla fine questa storia ci porta sempre a spingerci più in là”.

Da un’idea di Roberto “Saku” Cinardi, ‘Christian’ è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, anche distributore internazionale della serie, e liber- amente ispirata alla graphic novel ‘Stigmate’ di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti (edita da Logos Edizioni).