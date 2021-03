Gianni Morandi ‘ragazzo fortunato’ in corsia al Bufalini di Cesena

ROMA – Gianni Morandi sta meglio. Le condizioni dopo l’incidente in campagna in cui si è ustionato diverse parti del corpo bruciando delle sterpaglie le mostra lui stesso ai fan con un video girato in corsia. La colonna sonora è ‘Ragazzo fortunato’ di Jovanotti.

“È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione– scrive il cantante di Monghidoro- . La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….”. Il video? “Di Anna”, naturalmente.