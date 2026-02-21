Sei Nazioni, l’Italia in rosso Garibaldi cerca conferme in Francia

ROMA – Con un Angie Capuozzo in più, l’Italia di Gonzalo Quesada cerca conferme in Francia nel terzo turno del Sei Nazioni di rugby maschile. Domani a Lille, ore 16.10, diretta su SKy Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv, gli azzurri sfidano la Nazionale di Fabien Galthié che non ha nascosto di temere gli uomini di Quesada:

“Rispetto all’ultima partita di due anni fa a Lille siamo sicuramente abbiamo fatto passi in avanti- ha dichiarato il capitano azzurro Michele Lamaro che fa riferimento al 13-13 del Sei Nazioni 2024- anche se siamo stati altalenanti. L’obiettivo di tutti è chiaro: cercare di migliorarci partita dopo partita. Credo che stiamo andando in questa direzione in questi due anni, con alcuni momenti di down. Il processo è stato preso bene da tutti i giocatori”.

L’Italia si presenterà sul prato di Lille con un solo cambio rispetto alla partita contro l’Irlanda nel match che metterà in palio il Trofeo Garibaldi. E per l’occasione giocherà con la maglia interamente in rosso Garibaldi. Triangolo allargato formato da Capuozzo – che torna a vestire la maglia numero 15 dopo l’infortunio con il suo club che llo ha tenuto ai box per le prime due partite del Sei Nazioni – Lynagh e Ioane. Coppia di centri formata da Menoncello e Marin con le chiavi della mediana affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea insieme a capitan Lamaro presenti Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani.

Seconda linea composta da Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea ci saranno Ferrari, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Dimcheff – alla prima presenza in lista gara nel Sei Nazioni – Spagnolo, Zilocchi, Ruzza – che potrebbe toccare quota 70 caps con la Nazionale – Favretto, Odiase, Alessandro Garbisi e Odogwu. E sul rientro nel gruppo di Capuozzo, Lamaro ha dichiarato: “Lo conosciamo bene sia come giocatore che come persona. E’ importante sia in campo che fuori per quello che riesce a dare alla squadra. Voglio anche dire che secondo me Lorenzo Pani ha fatto una grande partita la settimana scorsa e forse questo da ancora più valore al suo rientro perché sa che la profondità della squadra è importante”. “Non c’è mai un momento più o meno giusto per affrontare squadre come Francia- ha detto ancora Lamaro- Hanno fatto un novembre di altissima qualità, compreso l’inizio del Sei Nazioni. Sarà sicuramente una squadra difficile da affrontare. Il focus domani sarà su di noi, su quello che possiamo fare e cercare di essere il più precisi possibile”. “E’ giusto dare spazio a tutte le emozioni prima di una partita come queste. Affronteremo questa partita nel modo giusto, consapevoli di quello che possiamo fare e che davanti a noi avremo una squadra fortissima”.

Per Lamaro contro la Francia “non puoi che dare il 100%. Contrattacco e turnover sono forse tra le loro caratteristiche principali. In questa partita non possiamo permetterci di fare troppi errori. Quanto riusciremo a essere precisi potrà influenzare la partita più delle altre settimane. Penso che questa settimana dovremo esserlo ancora di più e ci aspetta un esame ancora più grande”.