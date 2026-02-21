VIDEO | Sei alpinisti scivolano in un canalone per 30 metri: intervengono i soccorsi

BOLOGNA – Erano sei gli alpinisti coinvolti nell’incidente di questa mattina al Corno alle scale, scivolati in un canalone per trenta metri e che sono stati salvati dal Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna, assieme agli elicotteri dei 118 e del 115.

Due cordate di alpinisti del Cai di Pavullo composte da tre persone ciascuna, tutti con ramponi e piccozza, stavano scalando il terzo canale del monte Corno quando, per cause da accertare, qualcuno della prima cordata è scivolato trascinandosi anche gli altri, compresa la cordata che lo precedeva, è la ricostruzione del Soccorso alpino.

Uno degli alpinisti è riuscito a dare l’allarme al Nue 112 e da lì si sono attivati il Soccorso alpino, stazione Corno alle Scale, l’elicottero 118 di Bologna e il Drago dei pompieri decollato dall’aeroporto di Bologna. La squadra con sei tecnici è arrivata sul posto in pochi minuti, e poco dopo sono giunti altri due tecnici e un medico della stazione Rocca di Badolo che erano in zona per un’esercitazione. L’elicottero di Bologna, “vista la zona molto impervia, caratterizzata da un importante pendio” e “non atterrabile” ha quindi attivato l’elicottero 118 di Ravenna (dotato di verricello) con a bordo un tecnico di elisoccorso.

Grazie al verricello è stata sbarcata l’equipe. Stessa cosa per l’elicottero dei Vigili del fuoco. Gli alpinisti a bassa gravità sono stati caricato sul ‘Drago’ dei pompieri e consegnati all’ambulanza che li ha portati all’ospedale di Porretta. Quelli che hanno riportato traumi più seri sono stati stabilizzati dall’anestesista dell’elicottero di Ravenna che ha somministrato l’analgesia “per il forte dolore”.

Una volta stabilizzati, uno di loro è stato recuperato dall’EliRavenna e consegnato all’elicottero di Bologna che lo ha portato al Maggiore di Bologna. Sempre al Maggiore è stato portato un altro paziente recuperato dall’elicottero 118 di Ravenna. Un ultimo alpinista, praticamente illeso è stato riaccompagnato a valle in sicurezza dai tecnici.