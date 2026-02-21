Oliver Stone sarà a Ferrara in ottobre, si prepara laurea honoris causa

(Foto: Regine Mahaux)

FERRARA – Il regista tre volte premio Oscar Oliver Stone in ottobre sarà a Ferrara per una retrospettiva dedicata a lui. E il Comune annuncia che, in collaborazione con l’Ateneo ferrarese, si sta avviando l’iter per conferirgli la laurea honoris causa. Dal 6 al 13 ottobre 2026 il regista (e sceneggiatore e produttore cinematografico) parteciperà a incontri pubblici e momenti di confronto, in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio, (corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l’Espresso) e con Pietro Ricci, giovane ferrarese coautore con Bizio di un libro su Kevin Costner. La proposta di conferimento della laurea sarà in capo al Dipartimento di Studi Umanistici, che valuterà il curriculum e i contributi scientifici e culturali del candidato. L’approvazione accademica della proposta spetterà al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione. La documentazione verrà poi trasmessa al ministero dell’Università per l’autorizzazione. Il titolo, una volta approvato, sarà consegnato in una cerimonia solenne dove il ricevente, come da consuetudine, terrà una lectio magistralis.

Il sindaco Alan Fabbri si dice “profondamente onorato” di accogliere Stone a Ferrara e lo ringrazia per aver accettato la proposta. “Stone ha segnato in modo indelebile la storia del cinema. La sua presenza rappresenterà un’occasione straordinaria, sia culturale che umana, per la comunità ferrarese, per gli appassionati e anche per il mondo scolastico e universitario”. Ferrara, “città del Rinascimento e del cinema, è orgogliosa di celebrare il suo contributo cinematografico attraverso incontri, retrospettive e momenti di dialogo con il pubblico”. Sarà dunque “un privilegio dare il benvenuto a questo artista e condividere insieme un’esperienza che rafforza il legame tra la nostra identità e il grande cinema. Siamo inoltre felici della collaborazione con l’Università di Ferrara, che abbiamo fin da subito coinvolto nel progetto, volta a conferire la laurea honoris causa a un grande regista del nostro tempo”. Per la rettrice Laura Ramaciotti “è un piacere per l’Università partecipare attivamente a questa importante settimana culturale dedicata al cinema di Oliver Stone”. Nel ringraziare il Comune, la rettrice annuncia a breve l’avvio dell’iter per la laurea honoris causa al regista.

“Ferrara si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: sarà sicuramente un importante momento di scambio e approfondimento anche per i tanti studenti universitari presenti in città. Per i nostri studenti e per i nostri docenti sarà un’occasione straordinaria di dialogo diretto con un protagonista pluripremiato della cultura cinematografica mondiale. Eventi come questo dimostrano quanto sia stimolante costruire ponti tra sapere accademico e produzione artistica, tra studio e racconto del reale”. Bizio, dal canto suo, è convinta che sarà “un’occasione unica, imperdibile e importante anche per interrogarci su ciò che il suo cinema ha detto e continua a dire oggi. Quello con Oliver Stone sarà un percorso emotivo culturale e un invito per tutti a fermarsi e guardare la grandezza di uno sguardo, che ha saputo raccontare l’America e attraverso essa il mondo intero”.