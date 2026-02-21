sabato 21 Febbraio 2026

Sequestrata la salma del bimbo: ci sarà l’autopsia, per i medici ora l’accusa è omicidio colposo

SI aggravano le accuse contro i sei medici di Napoli che hanno gestito il trapianto sbagliato per il bimbo di due anni e mezzo morto questa mattina

Data pubblicazione: 21-2-2026 ore 12:32Ultimo aggiornamento: 21-2-2026 ore 14:48

ROMA – È stato disposto il sequestro della salma del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo morto stamani all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato, attaccato a un macchinario, dopo il trapianto sbagliato del 23 dicembre che gli aveva fatto avere un nuovo cuore danneggiato, ‘bruciato’ durante il trasporto da Bolzano per colpa del ghiaccio secco. Per quello che è successo al bimbo sono indagati dalla Procura di Napoli sei medici (ma il numero è destinato ad aumentare, perchè anche la Procura di Trento si dovrebbe muovere): l’accusa, dopo la morte del piccolo, è diventata omicidio colposo da lesioni colpose gravi che era prima. L’autopsia sarà disposta a breve dalla Procura di Napoli.

LEGGI ANCHE: Morte del bimbo, l’avvocato: “Attenti alle truffe, non fate bonifici per raccolte soldi”
LEGGI ANCHE: Il bimbo con il cuore danneggiato è morto. La mamma: “Una fondazione per non dimenticarlo”

L’organo era stato prelevato a Bolzano da una equipe appositamente giunta da Napoli, ma è arrivato al Monaldi danneggiato, probabilmente a causa delle bassissime temperature a cui è stato esposto per l’intero viaggio di ritorno. Dovrà essere vagliato il tipo di contenitore utilizzato e anche le modalità impiegate, che a quanto pare non hanno seguito il protocollo previsto.

Leggi anche

Morte del bimbo, l’avvocato: “Attenti alle truffe, non fate bonifici per raccolte soldi”

di Carmen Credendino

Microcamera piazzata nella doccia (e in camera da letto), stoppato un b&b a Parma

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»