Morte del bimbo, l’avvocato: “Attenti alle truffe, non fate bonifici per raccolte soldi”

NAPOLI – “Vi prego non fate i bonifici“. E’ l’appello che fa dall’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato di cuore deceduto stamattina. “Il momento è difficile – sottolinea – però ci stanno segnalando delle pagine dove chiedono soldi, Iban per Domenico, bonifici su determinati Iban“.

LEGGI ANCHE: Il bimbo con il cuore danneggiato è morto. La mamma: “Non deve essere dimenticato”

“NEI PROSSIMI GIORNI DAREMO COMUNICAZIONI UFFICIALI”

“Noi lunedì – anticipa – andremo dal notaio dove costituiremo un comitato per la costruzione di una fondazione, apriremo e depositeremo presso il notaio un conto corrente dedicato, quindi daremo la notizia ufficiale. Una fondazione in nome di Domenico per tutti i bambini che non possono essere trapiantati e per aiutare tutte le vittime di malpractice e di colpa medica”.

“Dobbiamo evitare – rimarca il legale – che il nome di Domenico possa essere sporcato così. Visto che continuano ad arrivare offerte e mail e ci sono queste truffe in atto, siamo costretti a farlo, nonostante la mamma avesse in prima battuta rifiutato ogni forma di donazione”.

“La famiglia – ribadisce – non ha chiesto nessuna donazione per il funerale di Domenico, non ha chiesto nessuna donazione per le spese legali dell’avvocato. Non c’è nessuna spesa che la signora sta affrontando al momento: mi sto facendo anticipatario di tutto“. I tentativi di truffa sarebbero veicolati attraverso vari social media, tra cui Ti Tok. Questi profili truffa hanno le foto non oscurate di Domenico, quelle diffuse dalla famiglia alla stampa. “Chiedono – ancora il legale – un contributo per i funerali del piccolo Domenico indicando un Iban. Abbiamo provveduto a segnalarlo però, ovviamente, dobbiamo sporgere direttamente denuncia querela alla polizia postale per accelerare i tempi”.