Microcamera piazzata nella doccia (e in camera da letto), stoppato un b&b a Parma

PARMA – Una microcamera era stata piazzata nel bagno e inquadrava il box doccia. Un’altra invece riprendeva quello che succedeva in camera da letto. La prima delle due è stata scoperta da una coppia che ha notato un micro foro in bagno: dentro c’era appunto la micro-telecamera. Così i due sono andati a fare denuncia alla Polizia e, con gli accertamenti successivi, è saltata fuori anche la seconda micro-telecamera. È successo a Parma, in un bed and breakfast. La Polizia ha incontrato a dicembre la coppia di ospiti che, entrati nell’appartamento, avevano scoperto l”occhio’ puntato sul box doccia. Di qui la denuncia per violazione della privacy (interferenza illecita della vita privata) e gli ulteriori approfondimenti che consentivano di accertare anche la presenza di un’ulteriore telecamera all’interno della camera da letto. Pertanto, alla luce delle prove raccolte dagli agenti, il questore di Parma ha disposto la sospensione dell’attività ricettiva per un periodo di 15 giorni, dallo scorso 18 febbraio.

“Il provvedimento si è reso necessario in quanto, a prescindere dalla personale responsabilità dell’esercente, che sarà accertata dall’autorità giudiziaria, la finalità di potenziale captazione è risultata in totale violazione della privacy degli ospiti del bed and breakfast dove, all’interno del bagno e della camera da letto, erano stati predisposti sistemi di occultamento per dissimulare la presenza di apparecchiature elettroniche di ripresa, per finalità diverse da quelle di sicurezza“, riferisce una nota stampa della Questura. Accertato “l’abuso della autorizzazione Scia da parte del titolare”, si sono ritenute “sussistenti le motivazioni cautelari per la sospensione della licenza, in quanto la condotta accertata costituisce pericolo per l’ordine pubblico, la moralità, il buoncostume e la sicurezza dei cittadini”, aggiunge la nota della Questura.