Mr Nutella non è più il miliardario numero uno in Italia: ora è il bolognese Pignataro, ecco chi è

LA CLASSIFICA – Cambio al vertice della classifica dei miliardari: se negli ultimi quattro anni, secondo la classifica di Forbes, l’uomo più ricco d’Italia è sempre stato Giovanni Ferrero, proprietario del gruppo Ferrero, produttore della popolarissima crema da spalmare Nutella, ora c’è un nuovo numero uno. Si tratta di Andrea Pignataro, fondatore di Ion group, una delle principali piattaforme tecnologiche di riferimento per banche centrali, istituzioni finanziarie e governi. Il suo patrimonio è salito a 42,8 miliardi di dollari, mezzo miliardo in più di Ferrero.

Per un breve periodo, prima che al vertice arrivasse Pignataro, in testa alla classifica era arrivato Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica.

CHI È ANDREA PIGNATARO

Si hanno pochissime informazioni su Andrea Pignataro, perchè è una persona veramente riservata. Poche interviste e poche fotografie in rete. Si sa, però, che vive in Svizzera a Saint Moritz. Nato nel 1970 a Bologna e soprannominato spesso “il Bloomberg d’Italia”, si è laureato in economia e ha frequentato un dottorato in matematica all’Imperial College di Londra. Prima di fondare Ion nel 1999, ha lavorato come broker in Salomon Brothers, storica banca d’affari di Wall Street. Per Forbes, al momento, Pignataro è il più ricco in Italia. È appassionato di vela e, secondo Forbes, possiede una “collezione di ville e hotel di lusso” ai Caraibi.

La Procura di Bologna lo aveva indagato e accusato di aver eluso 1,2 miliardi di euro tra il 2016 e il 2023, sostenendo che non avesse i requisiti per spostare la residenza in Svizzera, ma il gip ha archiviato il procedimento e tutte le accuse sono cadute.