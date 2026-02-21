sabato 21 Febbraio 2026

Il bimbo con il cuore danneggiato è morto. La mamma: “Non deve essere dimenticato”

In ospedale, oltre ai genitori, è arrivato anche il cardinale Battaglia per l'estrema unzione

Data pubblicazione: 21-2-2026 ore 9:25Ultimo aggiornamento: 21-2-2026 ore 9:48

NAPOLI – Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che ha ricevuto un cuore danneggiato, è morto: le sue condizioni sono diventate disperate all’alba di oggi, 21 febbraio, quando, intorno alle 5.30, il suo cuore ha avuto un arresto cardiaco e ha cessato di battere alle 9.20. In ospedale c’erano la mamma Patrizia e il papà Antonio, accorsi in ospedale dopo una chiamata dei sanitari, e anche il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi. All’ospedale Monaldi di Napoli era arrivato anche il cardinale Domenico Battaglia per l’estrema unzione.

LEGGI ANCHE: Cuore inadatto al trapianto, il medico: “Il bambino è sedato e non soffre. Le condizioni sono gravissime”

LA MAMMA: “NON SI DEVE DIMENTICARE”

La mamma, scrive Repubblica che ha parlato con l’avvocato della famiglia, ripete solo un importante concetto: “Quello che è successo a Domenico non dovrà essere dimenticato“.

LA NOTA DELL’AZIENDA

Con profondo dolore“, l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli comunica che “questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”.
La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, “esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

LA DECISIONE DEI MEDICI

Ieri gli esperti dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno avviato il passaggio alla terapia palliativa, escludendo un accanimento terapeutico. “Non lo rianimeremo se andrà in arresto cardiaco”, aveva fatto sapere ieri il team di esperti. Al piccolo, per errore, in dicembre è stato trapiantato un cuore “bruciato”, a causa di criticità nelle modalità di conservazione e nel trasporto. Aveva viaggiato infatti a contatto con il ghiaccio secco e, sembra, in un box di plastica.

Leggi anche

Meteo, le previsioni di sabato 21 febbraio 2026

di Redazione

Addio a Lince, il gatto degli scavi di Pompei

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»