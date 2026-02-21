L’oroscopo di sabato 21 febbraio 2026

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non strapazzare il tuo fisico, sarà che ultimamente hai dovuto fare anche troppo, è necessario recuperare un po’ di tranquillità. Le coppie formate da poco o che convivono sono più impegnate ad organizzarsi che ad amarsi e le relazioni in crisi non si recuperano facilmente o… in tempi migliori.