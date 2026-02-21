L’oroscopo di sabato 21 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
A causa di tante complicazioni in amore potresti non dare il meglio oppure dopo una separazione non decidere per un nuovo amore.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Questa sera è facile risentire di un calo psicofisico. E’ vero, non stai facendo proprio tutto quello che vuoi, vorresti avere più libertà.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non ti senti in perfetta forma. Oggi attento ai toni polemici: discussioni potrebbero nascere, soprattutto nella seconda parte della giornata.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
E’ una giornata interessante per le cose che comporta e porta: l’ultimo periodo è stato rivelatore. In questo momento devi fare una scelta d’amore. Oggi e domani inviti piacevoli.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se hai discusso per problemi futili, allora non preoccuparti perché questo periodo sana le ferite, rende più caldo e intenso il trasporto amoroso, specie nella giornata di oggi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Devi colmare qualche spesa, una piccola o grande lacuna finanziaria si è aperta negli ultimi mesi. Quest’oggi potresti sentirti un po’ malinconico.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Accetta un invito anche se arriva da parte di una persona che non ti convince troppo. È possibile che non tutto quel che vuoi rinnovare puoi realizzarlo: questo è chiaro.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Il profilo attivo e sociale si presenta in questa giornata piuttosto buono, mentre quello legato alla sfera intima riserva diverse sorprese, ma non necessariamente negative.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Si evidenzia in queste giornate una grande voglia di tagliare i ponti con il passato. In amore non ti preoccupare di rivendicare le tue ragioni, specie se vivi una storia piacevole!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non strapazzare il tuo fisico, sarà che ultimamente hai dovuto fare anche troppo, è necessario recuperare un po’ di tranquillità. Le coppie formate da poco o che convivono sono più impegnate ad organizzarsi che ad amarsi e le relazioni in crisi non si recuperano facilmente o… in tempi migliori.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
La situazione generale ti rende nervoso, agitato, in certi momenti persino stanco. Forse non sai dove approdare e non sai di chi fidarti…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Se fino a qualche tempo fa sembrava quasi che non dovessi più vincere sfide o partite, adesso è tutto il contrario! Torni ad essere protagonista: giorno sì.