Meteo, le previsioni di sabato 21 febbraio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Arriva l’alta pressione delle Azzorre. Soffiano venti da nord, più moderati al Centro-Sud. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia al nuvolosità presente potrà provocare qualche precipitazione irregolare. Temperature in diminuzione.

NORD

Sulle nostre regioni arriva l’anticiclone delle Azzorre. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato; infatti il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, il moto ondoso è in in diminuzione con mari generalmente mossi o poco mossi. Valori massimi attesi tra i 9°C di Trieste e i 13-15°C delle altre città.

CENTRO E SARDEGNA

Arriva l’alta pressione delle Azzorre sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere più libero dalle nubi sui settori tirrenici e più nuvoloso sulla fascia adriatica. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi. I mari risulteranno mossi. Valori massimi compresi tra gli 8°C di Campobasso e i 15-16-17°C di Roma, Firenze e Cagliari.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione è in graduale aumento, ma soffiano venti moderati dai quadranti settentrionali. La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso e anche coperto sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia; qui potranno verificarsi alcune precipitazioni irregolari, generalmente di debole intensità. I mari risulteranno mossi o molto mossi. Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 15°C di Napoli e Palermo.