Valditara: “Ogni docente dovrebbe avere una sua postazione”

ROMA – “Per me una scuola intelligente è una scuola in cui ogni docente dovrebbe avere una postazione. Uno studiolo dove il docente possa preparare le lezioni, studiare, incontrare i genitori– ha detto Valditara- La scuola intelligente è quella che vuole favorire lo studio, il lavoro, la serenità. Un ambiente accogliente e stimolante. E poi deve mettere al centro la formazione dei docenti, che sia continua e di qualità. Una scuola innovativa e all’avanguardia”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presentando la sesta edizione di Didacta Italia, che si svolgerà dall’8 al 10 marzo a Firenze.

“Mi piacerebbe una scuola capace di far sì che gli studenti si possano collegare con luminari che vivono d’oltreoceano- ha proseguito il ministro- Una scuola che sappia collegare i ragazzi alle biblioteche più avanzate. E poi ricerca, perché la scuola italiana dovrebbe saper fare anche ricerca. Stiamo lavorando con Giorgio Parisi sul tema delle stem. La scuola deve mettere al centro la didattica e la ricerca”.

Il ministero dell’Istruzione, ha concluso, “sarà presente alla fiera Didacta in modo massiccio. Abbiamo organizzato più di 70 eventi. Crediamo fermamente in tutto ciò che verrà discusso, approfondito e mostrato in questa kermesse”.