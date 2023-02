I Guns N’ Roses tornano in Italia: tutte le info sui biglietti del concerto a Roma

ROMA – I Guns N’ Roses tornano in Italia: il leggendario gruppo rock si esibirà sabato 8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma. L’iconica rock band statunitense nel 2022 aveva tenuto un concerto allo Stadio San Siro di Milano, ma quest’anno tocca alla Capitale: un’occasione imperdibile per tutti i fan del gruppo di Axl Rose e Slash. Ecco tutte le informazioni sui biglietti.

GUNS N’ROSES A ROMA, LE INFO SUI BIGLIETTI

I biglietti per il concerto dei Guns N’ Roses al Circo Massimo saranno in vendita da mercoledì 22 febbraio alle ore 10 per gli iscritti al fan club ufficiale della band, il Nightrain Fan Club. Giovedì 22 febbraio alle ore 10 scatterà la prevendita riservata agli iscritti a MyLiveNation, mentre la vendita libera dei biglietti partirà venerdì 24 febbraio alle ore 10.