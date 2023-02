Persona sui binari della Metro A di Roma, circolazione tornata alla normalità dopo i controlli

ROMA – Sulla Metro A di Roma, fa sapere Atac, sono terminati gli accertamenti delle forze dell’ordine dopo che un uomo è finito sui binari alla fermata di Vittorio Emanuele. L’azienda capitolina dei trasporti ha riattivato la circolazione nella tratta Termini-San Giovanni. La circolazione della metro A è attiva sull’intera linea. L’uomo si trova in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma.

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla banchina della fermata Vittorio Emanuele alle 9.25 circa, estraendo l’uomo e affidandolo al personale sanitario. I medici del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione avrebbe tentato il suicidio.

Per consentire i soccorsi, Atac ha interrotto per alcune ore la circolazione nelle tratta Termini-San Giovanni, dove è stato attivato anche il servizio di navette sostitutive.