21/02/2023

La Russa a ‘Belve’: “Un figlio gay sarebbe un dispiacere. Il busto del Duce? L’ho dato a mia sorella”

"Il famoso 'vaffa' di Berlusconi in Senato? Non era per me ma per Giorgia Meloni e i suoi paletti sui ministri, soprattutto Ronzulli"