A Ostia sgombero della casa Ater occupata da Di Silvio-Spada

ROMA – È in corso da questa mattina, intorno alle 6.30, un intervento di sgombero di alloggi di edilizia popolare pubblica Ater, deciso in seno al Comitato ordine e sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Ad essere liberato è un appartamento di Ostia, in via della Martinica 35, occupato abusivamente da Filomena Di Silvio e da sua madre, Giacinta Spada. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia locale.

“Ostia: via i clan dalle case Ater. Grazie alle Forze dell’ordine e al prefetto Piantedosi per l’operazione di sgombero in corso da questa mattina. Continuiamo a garantire legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha davvero bisogno e diritto”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.