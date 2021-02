Covid, 13.452 nuovi casi e 232 decessi. Tasso di positività al 5,4%

MILANO – Sono 13.452 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 250.986 test (molecolari e antigenici). Il tasso di positività sale al 5,4%, dal 4,8% di ieri. Le vittime sono invece 232, ieri erano state 251, per un totale di 95.718 vittime dall’inizio dell’epidemia. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: trentuno persone in più, sono 2.094 in totale.