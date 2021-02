Covid, Zaia: “Gestione Ue non ottimale, dirlo non è essere antieuropei”

ROMA – Per quel che riguarda la campagna vaccinale e il ruolo dell’Unione europea “è evidente che la gestione non è ottimale ma” dire “questo non vuol dire essere antieruopei”. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, lo dice a ‘In mezz’ora in più’ su Rai 3.

“L’Europa sui vaccini ha mostrato tutte le sue debolezze”, dice Zaia, ad esempio “essere contattati da intermediari” che offrono partite di vaccini “vuol dire che l’Europa non ha occupato tutto lo spazio che poteva occupare”. L’opinione, dice il presidente della Regione Veneto, potrebbe cambiare se Bruxelles “mostrasse i contratti di fornitura, ma ad oggi questo non è accaduto”.

