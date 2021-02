Astrazeneca: “Rispetteremo gli impegni. Forniamo vaccini solo ai governi, non ai privati”

ROMA – “Riguardo alle notizie emerse oggi sulle consegne del vaccino AZD1222, AstraZeneca afferma che sta lavorando per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5 milioni. Con la terza consegna che e’ stata effettuata ieri, siamo contenti di aver fatto arrivare gia’ piu’ di 1 milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali e successivamente altre consegne per raggiungere alla fine del mese di marzo il totale previsto per il primo trimestre“. E’ quanto si legge nella nota diffusa da AstraZeneca.

“I processi di produzione dei prodotti biologici- prosegue il comunicato- come questo vaccino sono complessi, e una moltitudine di fattori produttivi e di test di qualita’ che vengono minuziosamente fatti su ogni lotto possono avere un impatto sulla data, frequenza e numero di dosi di ogni consegna. Per questo motivo la consegna effettuata ieri e’ risultata inferiore di circa il 7% rispetto alle previsioni, ma allo stesso modo le consegne della settimana precedente erano leggermente superiori al previsto. Purtroppo lavoriamo senza nessuna riserva che ci possa dare margine per gestire la normale variabilita’ del processo produttivo dato che ogni dose prodotta viene immediatamente resa disponibile. Siamo in costante contatto con il Commissario Arcuri al fine di tenerlo aggiornato tempestivamente”.

ASTRAZENECA: FORNIAMO DOSI SOLO AI GOVERNI, NON A PRIVATI

“Vogliamo ribadire che AstraZeneca si e’ impegnata a fornire dosi esclusivamente a governi o organizzazioni governative e non vi e’ alcuna fornitura, vendita o distribuzione del vaccino al settore privato. Se qualcuno offre vaccini attraverso il settore privato potrebbe trattarsi di vaccini contraffatti e come tali vanno segnalati alle autorita’ competenti. A questo proposito precisiamo di aver presentato un esposto al NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanita’) dei Carabinieri al fine di denunciare ogni tentativo di assicurare forniture al di fuori dei canali governativi ufficiali, e di aver prontamente informato di tale esposto tutte le Autorita’ competenti”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da AstraZeneca.