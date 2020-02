Aggredisce con un martello due donne al supermercato, fermato un uomo a Potenza

POTENZA – Un uomo di circa trent’anni ha preso a martellate due donne sessantenni al supermercato MD di viale del Basento a Potenza.

Il fatto è accaduto intorno alle 13:30 di oggi. Le due vittime erano alla cassa quando l’aggressore, sconosciuto, ha cominciato a colpirle ripetutamente alla testa all’improvviso.

Fuggito via a piedi, è stato ritrovato poco dopo dalla polizia nei pressi della zona dove sono avvenute le aggressioni. Le donne, sotto shock e con profonde ferite, sono state ricoverate all’ospedale San Carlo: non sarebbero in pericolo di vita. L’uomo è stato portato in questura.