Spiagge, Cofari lancia ‘banca’ di lettini e ombrelloni

All’interno del container noleggiato vengono depositati non solo lettini e ombrelloni, ma tutto l’equipaggiamento necessario all’accoglienza turistica e che deve essere custodito in condizioni di sicurezza. “L’accoglienza è stata positiva”, spiega il neo presidente Gian Paolo Panieri: sono già tre gli stabilimenti balneari della zona che hanno deciso di attivare il servizio. “Ora ci stiamo rivolgendo anche agli operatori di altre aree, per siglare delle convenzioni con le cooperative degli stabilimenti balneari territoriali”.