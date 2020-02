Coronavirus, sei casi confermati in Lombardia. Alle 12.30 conferenza stampa della Regione

ROMA – Sono sei i casi confermati di contagio da coronavirus in Lombardia. Il caso più grave è quello di un 38enne di Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, ricoverato da mercoledì sera in terapia intensiva all’ospedale di Codogno. Positivi ai test anche sua moglie, un’insegnante di liceo di Codogno, incinta all’ottavo mese, e uno stretto conoscente, entrambi ricoverati in isolamento al Sacco di Milano. Alle 12.30 la Regione Lombardia terrà una conferenza stampa per fornire tutti i dettagli sulla situazione. Gli altri tre casi sono stati individuati durante gli accertamenti effettuati nella notte.

Residente nel Basso Lodigiano l’uomo che per primo ha contratto il virus qualche giorno fa avrebbe incontrato, per ragioni di lavoro, un uomo cinese, ora ripartito per la Cina, in un locale di Milano. Il paziente ha avuto per giorni febbre alta e problemi respiratori, che lo hanno spinto a presentarsi mercoledì al pronto soccorso di Codogno, la cui attività è stata interrotta. Il paziente non è stato in Asia.

“Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”, ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera che ha poi chiesto a “tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali” mentre “tutti gli accessi all’ospedale di Codogno, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti”.

“Chi ha avuto un contatto diretto con il 38enne– ha aggiunto- deve subito chiamare l’ATS per fare il tampone. Solo chi ha avuto un contatto stretto con l’uomo negli ultimi quindici giorni senta l’ospedale di Codogno o di Lodi per gli accertamenti. Chi abita nel territorio di Codogno stia tranquillo: stiamo agendo in maniera capillare e tempestiva. Sono quasi cento le persone che stiamo valutando da ieri sera alle 22”. Gallera spiega inoltre che “alla famiglia sono già stati eseguiti i tamponi” e aggiunge che “la cena con un amico che tornava dalla Cina è stata ai primi di febbraio”.

Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori “l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio. E’ attiva da ieri sera una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata– chiude Gallera- e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie”.