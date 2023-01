Pd, l’Assemblea ha approvato il regolamento congressuale e il Manifesto

ROMA – L’assemblea del Pd ha approvato il regolamento congressuale con 11 voti contrari e 24 astenuti. L’Assemblea ha anche approvato il Manifesto per il Nuovo Partito democratico con 18 voti contrari e 22 astenuti.

PD. LETTA: COMINCI UNA NUOVA PRIMAVERA, FATICO A SCEGLIERE TRA I CANDIDATI

“Io vorrei che oggi fosse il 21 marzo, il primo giorno di primavera del nuovo Pd. Che cominciasse una nuova stagione e che mettessimo dietro le spalle questo inverno e questo autunno che sono stati faticosi. Il dibattito e i contenuti del manifesto, gli interventi dei quattro candidati ci hanno raccontato che abbiamo tante carte da giocarci in questa nuova primavera. Fate appassionare il paese, tutto. Siete stati bravi, convincenti. Faccio fatica a scegliere chi votare tra voi quattro”, ha spiegato Letta.

LETTA SCHERZA: RIENTRO NELLA FASE IN CUI NESSUNO PIÙ TI TELEFONA…

“La vita è fatta così, oggi sono capace di guardare con disincanto. Ho vissuto la fase politica in cui non bastano tre telefonini per rispondere a tutti quelli che ti cercano, poi c’è la fase in cui il telefonino non suona mai, io sto per rientrare in quella”, ha detto Enrico Letta in conclusione dell’Assemblea. .