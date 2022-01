Quirinale, sabato a Roma vertice di centrodestra. Lega: “Saremo compatti”

ROMA – Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono sentiti oggi al telefono. È in programma per domani, a Roma, un vertice della coalizione di centrodestra. In occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria. Così in una nota congiunta i leader dei tre partiti.

“Ennesima giornata di impegno per Matteo Salvini tra caro-energia, provvedimenti del governo e Quirinale. A proposito della scelta del prossimo presidente della Repubblica, Salvini ha chiamato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Clima sereno e cordiale: domani ci sarà il vertice a Roma dove la coalizione si confermerà compatta in vista dell’elezione del presidente della Repubblica“. È quanto comunicano fonti della Lega.

