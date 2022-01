Covid, 179.106 nuovi casi. Il tasso di positività scende al 16%

ROMA – Sono 179.106 i nuovi casi di Covid (ieri 188.797) e 373 i decessi (ieri 385), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 9.603.856, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 142.963. Sono in tutto 6.765.190 le persone guarite o dimesse e 171.565 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 2.695.703, pari a +13.662 rispetto a ieri (+55.451 il giorno prima).

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 1.117.553, ovvero 7.287 in più rispetto ai 1.10.266 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari al 17%, oggi è in diminuzione e scende al 16%. Sul fronte del sistema sanitario sono 1.707 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Sono 148 gli ingressi giornalieri, mentre sono 19.485, ovvero 174 in meno rispetto a ieri, i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari.