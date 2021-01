Ford do Brasil plans to finalize negotiations with union and government

SAO PAULO – Ford do Brasil informed by note that by February 18 it intends to have concluded all negotiations with the Union of Metallurgists of Taubaté, with the city hall and the state government, for the closing of the plant in the interior city of São Paulo. In a note released to the press, the automaker states that at the meeting on January 18, he addressed, among others, four main points, such as psychological support for employees, the elaboration of an incentive dismissal plan, the continuation of essential activities at the factory and the need for production parts during the activities. On the same day, a workers’ assembly was held. At the time, union leaders committed to fight for the maintenance of jobs, as union leader Sinvaldo dos Santos Cruz tells to Dire news agency.

“The news [for the closure of Ford’s activities], for society, must have generated a shock. But for us here at Ford and for our companions in Camaçari and Horizonte, it was indignant, because the workers have made a lot of efforts over the last ten years to make Ford’s operations feasible here in Brazil […] and that is why we are establishing this struggle movement, because we have the hope, especially if we have the involvement of government agencies, we may be reversing this situation and preserving the jobs of thousands of people “.

Today, the 21st, demonstrations are scheduled in several cities in the country, against the closure of plants and the maintenance of jobs. In São Paulo there will be acts in the city of Taubaté and São José dos Campos.

Brasile, i sindacati alla Ford: pronti a lottare, prima il lavoro

La filiale brasiliana della Ford intende concludere entro il 18 febbraio tutte le trattative per la chiusura della sua fabbrica nella citta’ di Taubate’, nello Stato di San Paolo. Lo ha reso noto la stessa casa americana, esprimendo l’intenzione di terminare entro questa data sia i negoziati con il Sindicato dos Metalurgicos locale che con il Comune e il governo dello Stato. Ford ha comunicato in una nota che quattro nodi centrali sono stati affrontati nel corso di una riunione che si e’ svolta lunedi’ scorso. Tra questi: l’appoggio psicologico agli impiegati; l’elaborazione di un piano di licenziamenti con incentivi; la continuazione delle attivita’ essenziali della fabbrica; la necessita’ di produrre i pezzi durante le operazioni. Lunedi’ scorso i lavoratori hanno organizzato un’assemblea. Durante la riunione, i dirigenti sindacali si sono impegnati a lottare per il mantenimento dei posti di lavoro, come riferisce ora all’agenzia Dire Sinvaldo dos Santos Cruz, uno dei dirigenti.

“La notizia della chiusura dell’azienda deve aver generato uno shock nella societa’” sottolinea Dos Santos Cruz. “Ma per noi qui alla Ford e per i nostri compagni di Camacari e Horizonte si tratta di vera e propria indignazione, perche’ noi lavoratori abbiamo fatto grandi sforzi negli ultimi dieci anni per dare visibilita’ alle operazioni della Ford qui in Brasile”.

Il sindacalista aggiunge: “Stiamo organizzando un movimento di lotta: nutriamo la speranza, soprattutto se verrano coinvolte le agenzie del governo, che la situazione si possa ribaltare e che i posti di lavoro di migliaia di persone si possano mantenere”. Oggi sono previste manifestazioni contro la chiusura delle fabbriche e a favore del mantenimento dei posti di lavoro in diverse citta’ del Brasile. Nello Stato di San Paolo si svolgeranno a Taubate’ e anche nella citta’ di Sao Jose dos Campos.

Ford do Brasil pretende finalizar as negociações com sindicato e poder público em um mês

A Ford do Brasil informou por meio de nota que até o dia 18 de fevereiro pretende ter finalizado todas as negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, com a prefeitura e o governo do estado, para o fechamento da unidade na cidade do interior de São Paulo. Em nota divulgada à imprensa, a montadora afirma que na reunião do dia 18 de janeiro abordou, entre outros, quatro pontos principais, como apoio psicológico ao empregados, elaboração de um plano de demissão incentivada, continuação das atividades essenciais na fábrica e necessidade da produção de peças durante a realização das atividades. No mesmo dia, foi realizada uma assembleia dos trabalhadores. Na ocasião, os dirigentes sindicais comprometeram-se a lutar pela manutenção dos empregos, como conta o dirigente sindical, Sinvaldo dos Santos Cruz em entrevista à agência de notícias Dire.

“A notícia [do encerramento das atividades da Ford], para a sociedade, deve ter gerado um espanto. Mas, para nós aqui da Ford e para os companheiros e companheiras de Camaçari e de Horizonte, foi de indignação, porque os trabalhadores e trabalhadoras têm feito muitos esforços ao longo desses últimos dez anos para viabilizar as operações da Ford aqui no Brasil […] e é por isso que estamos estabelecendo esse movimento de luta, porque a gente tem a esperança, que, principalmente, se tivermos o envolvimento de órgãos governamentais, a gente pode estar revertendo essa situação e preservando o emprego de milhares de pessoas”.

Hoje, dia 21, estão marcadas manifestações em diversas cidades do país, contra o fechamento das plantas e a manutenção dos empregos. Em São Paulo vão ocorrer atos na cidade de Taubaté e São José dos Campos