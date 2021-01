Tg Lazio, edizione del 21 gennaio 2021

REGIONE LAZIO SOSPENDE PRIMA DOSE VACCINO A CAUSA RITARDI PFIZER

A causa dei ritardi delle forniture da parte di Pfizer, la Regione Lazio ha deciso di sospendere la somministrazione delle nuove dosi di vaccini anti Covid-19 per garantire i richiami a chi ha già avuto la prima dose. E’ quanto previsto da una comunicazione regionale inviata a tutte le Asl e le aziende ospedaliere. Per quanto riguarda la vaccinazione agli over 80, dalla Regione hanno fatto sapere che una comunicazione in tal senso potrà esserci non appena ci saranno informazioni certe sulle prossime consegne.

ASL LATINA: AL VIA PROGETTO PER ASSISTENZA DIGITALE A PAZIENTI

“La telemedicina durante l’emergenza Covid è stata fondamentale. Per questo il nostro obiettivo è che diventi una prestazione ordinaria”. Lo ha detto questa mattina il direttore generale dell’Asl di Latina, Giorgio Casati, presentando un progetto formativo rivolto agli operatori sanitari che prenderà il via a febbraio e durerà tre mesi. Si chiama ‘Change Management e Digital innovation’, si articolerà in corsi online ed è in collaborazione con il Politecnico di Milano e con Novartis. “La telemedicina- ha spiegato Casati- offre l’opportunità di non interrompere la continuità assistenziale e consente di raggiungere tante persone che si trovano in zone distanti dai luoghi di cura”.

GOVERNO COMMISSARIA OPERE: DA METRO C A FERROVIA ROMA-PESCARA

La metro C, l’anello ferroviario attorno alla città, la linea ferroviaria Roma-Pescara. Sono queste le più importanti opere commissariate dal Governo che riguardano la Capitale. L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha sottoposto alla Camera e al Senato la lista delle infrastrutture laziali e italiane con i nomi dei relativi commissari, per chiedere un parere del Parlamento. “L’impellenza è di far partire subito i cantieri- ha commentato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti- La nomina dei commissari garantisce quella velocità indispensabile alla realizzazione di queste opere nel Lazio come nel resto del Paese”.

GOLF, ENTRO MARZO INIZIO PRIMI LAVORI PER RYDER CUP ROMA

Stanno per partire i lavori per le opere connesse allo svolgimento della Ryder Cup di Golf a Roma, prevista nel 2023. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Alessandri, ha spiegato oggi che “entro febbraio terminerà il bando di gara che prevede sei lotti su opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Per quanto riguarda la viabilità, invece, dal Campidoglio hanno fatto sapere che entro la prima metà del 2022 saranno conclusi i lavori di raddoppio della via Tiburtina e su via Marco Simone, funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva.