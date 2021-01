Vaccino, Cuba pronta a produrre 100 milioni di dosi di ‘Soberana 02’

Di Brando Ricci

ROMA – Cuba intende arrivare a produrre quest’anno almeno 100 milioni di dosi di uno dei vaccini contro il Covid-19 al momento in sperimentazione nell’isola, denominato Soberana 02: a renderlo noto e’ stato l’Instituto Finlay de vacunas, ente capofila del progetto.

Nel corso di una conferenza stampa con le testate estere, il direttore dell’istituto, Vicente Verez, ha affermato che l’obiettivo principale e’ garantire la copertura necessaria per tutta Cuba e per poter anche esportare il prodotto ai Paesi che lo richiedano. In questo senso il dirigente ha reso noto che alcuni Paesi, come “Vietnam, Iran e Venezuela”, e altri con i quali sono in vigore convenzioni di collaborazione, “come Pakistan e India”, si sono gia’ dimostrati “interessati ad acquisire il farmaco”.

Al momento il farmaco Soberana 02, il primo a essere prodotto sull’isola, si trova nella “fase due” della sperimentazione clinica ed e’ stato somministrato a circa 900 pazienti. Dati i primi risultati, descritti come “promettenti”, il presidente del Grupo Empresarial de Industrias Biotecnologica y Farmaucetica, Eduardo Martinez, ha previsto che le prime dosi di vaccino potrebbero iniziare a essere distribuite a marzo.

Il direttore dell’Instituto Finley ha voluto sottolineare che il vaccino sara’ gratuito e che la strategia dietro la sua commercializzazione sara’ improntata a “creare salute”, mentre il fine economico “non sara’ prioritario”. Al momento Cuba sta contribuendo alla lotta contro la diffusione del Covid-19 anche con 38 “brigate internazionali di salute”, attive in 26 Paesi.