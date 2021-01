Comunali Milano, Maurizio Lupi si sfila e silura Rasia

MILANO – Non sarà Maurizio Lupi il candidato del centrodestra per le amministrative milanesi. A certificarlo lo stesso ex ministro intervenendo a Telelombardia. “Stiamo cercando il candidato da opporre a Sala, ne abbiamo parlato anche ieri, nel vertice di maggioranza a Roma- spiega- perché in questo il momento il centrodestra ha bisogno di trovare il migliore candidato, e Milano merita una competizione in cui i cittadini possano scegliere tra i migliori, non tra il meno peggio”.

Niente corsa a sindaco dunque per Lupi, e niente sfida a Giuseppe Sala. “Grazie a Dio si ricandida- puntualizza Lupi- perché non farlo sarebbe stata la cosa peggiore per un sindaco uscente che ha governato cinque anni. Quanto a me, non sono candidato“, ribadisce.

Sulla possibile candidatura del manager Roberto Rasia Dal Polo, Lupi da un suggerimento: “E’ uno dei candidati possibili, ma gli consiglio, prima di ‘tronizzarsi’, di aspettare che qualcuno glielo dica. Poi vedremo”.