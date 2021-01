Governo, apre il cantiere dei ‘costruttori’: incontro Tabacci-Rotondi

ROMA – Lavori in corso alla Camera dei deputati per la costruzione del gruppo dei Costruttori. A quanto apprende l’agenzia Dire, il leader di Centro Democratico Bruno Tabacci con il senatore ex M5s Gregorio De Falco stanno incontrando a Montecitorio alcuni esponenti politici che dovrebbero avere un ruolo nella costruzione del gruppo che ampliera’ la base parlamentare della maggioranza. I due parlamentari hanno avuto un fitto e prolungato colloquio con il vicepresidente del gruppo di Forza Italia, il democristiano Gianfranco Rotondi.

